Son dakika | Rus Basını duyurdu: Beşar Esad ve ailesinin kaçtığı ülke belli oldu

08 Aralık 2024 20:55 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 21:33

Son dakika haberine göre Suriye'de Beşar Esad'ın ve ailesinin hangi ülkeye kaçtığı belli oldu. Suriyeli muhalifler bugün Şam'a girerek Esad rejimine son verdi. Beşar Esad'ın uçakla kaçtığı ve radar takibinde kaybolduğu öne sürülmüştü. Esad ve ailesinin sığınma talebinin kabul edildiği ülke ortaya çıktı. Ayrıntıları Rus basını açıkladı. İşte detaylar...

Suriye'de 61 yıl baskısını sürdüren Baas rejimi bugün muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu. Beşar Esadve ailesinin kaçtığı ülke de belli oldu. Rus ajansına konuşan Kremlin Sarayı kaynakları Beşar Esad'ın sığınma hakkı aldığını da duyurdu.

Rus basınının geçtiği habere göre Beşar Esad ve ailesi Moskova'ya gitti. Rusya Federasyonu sığınma hakkı da verdi. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kremlin yetkilileri "Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı. Rusya kendilerine sığınma teklif etti." açıklaması yaptı. Suriye'de kalan Suriyeli asker ve diplomatların can güvenliklerini Suriyeli muhaliflerin garanti alma sözü de verdiği öğrenildi.

UÇAĞI RADARDA KAYBOLMUŞTU

Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığına dair açıklamalar yapılmıştı. Reuters’a konuşan iki Suriye ordusu askeri yetkilisi, Esad’ın Pazar günü bilinmeyen bir noktaya gitmek üzere uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak uçağın radar bağlantısının kesildiği bilgisi paylaşılmış ve bazı kaynaklar düşmüş olabileceğini dile getirmişti. Esad'ın radarı kapatarak Rusya'ya sığınabileceği konuşuluyordu.

"DİYALOĞUN DEVAM ETMESİNİ UMUYORUZ"

Kremlin kaynakları Sputnik'e yaptığı değerlendirmesinde Suriye muhalefeti liderliğiyle de temas içinde olduklarını duyurdu. Kaynaklar “Rusya, müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlatılması gerekliliği temelinde Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasi çözüm arayışını her zaman desteklemiştir. Rus yetkililer, Suriye’deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti eden silahlı Suriye muhalefetinin liderliği ile temas halindedir. Suriye halkının çıkarları ve Rusya ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına siyasi diyaloğun devam etmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.