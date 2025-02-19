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 | Berrak Arican

Son dakika | Rus lider Vladimir Putin görüşmelerin ardından ilk kez konuştu: Barış, ABD-Rusya ilişkilerine bağlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Rus heyetlerinin Suudi Arabistan'da görüşmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Rus lider, Ukrayna ile barışın, ABD ve Rusya ilişkilerine bağlı olduğunu söyledi.

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Son dakika | Rus lider Vladimir Putin görüşmelerin ardından ilk kez konuştu: Barış, ABD-Rusya ilişkilerine bağlı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 17:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'da bir araya gelen ABD-Rus heyetinin barış görüşmelerinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Rus lider, Ukrayna ile barışın şartını ABD'ye bağlayarak, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi. Görüşmelerde dostane bir atmosferin hakim olduğunu söyleyen Putin, "Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna da değinen Putin, ''Memnuniyetle görüşürüm fakat bunun için belirli hazırlıkların yapılması gerekiyor'' açıklamasında bulundu.

''MÜZAKERELERDE UKRAYNA DA MASADA OLACAK''

Putin'in açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise Rusya'nın müzakereler için masaya dönmeye hazır olduğunu söylemesi ve Ukrayna'nın da masada olacağını belirtmesine dair açıklamasıydı. Rus lider, ''Rusya, müzakerelerden hiçbir zaman kaçmadı'' dedi.


Orta Doğu'da işbirliğine yönelik ilk adımların atıldığını söyleyen Putin, ''Rusya ile ABD, Suriye ve Filistin dahil olmak üzere Ortadoğu'da işbirliğine yönelik ilk adımları attı." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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