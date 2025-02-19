Son dakika | Rus lider Vladimir Putin görüşmelerin ardından ilk kez konuştu: Barış, ABD-Rusya ilişkilerine bağlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'da bir araya gelen ABD-Rus heyetinin barış görüşmelerinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Rus lider, Ukrayna ile barışın şartını ABD'ye bağlayarak, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi. Görüşmelerde dostane bir atmosferin hakim olduğunu söyleyen Putin, "Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna da değinen Putin, ''Memnuniyetle görüşürüm fakat bunun için belirli hazırlıkların yapılması gerekiyor'' açıklamasında bulundu.

''MÜZAKERELERDE UKRAYNA DA MASADA OLACAK''

Putin'in açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise Rusya'nın müzakereler için masaya dönmeye hazır olduğunu söylemesi ve Ukrayna'nın da masada olacağını belirtmesine dair açıklamasıydı. Rus lider, ''Rusya, müzakerelerden hiçbir zaman kaçmadı'' dedi.



Orta Doğu'da işbirliğine yönelik ilk adımların atıldığını söyleyen Putin, ''Rusya ile ABD, Suriye ve Filistin dahil olmak üzere Ortadoğu'da işbirliğine yönelik ilk adımları attı." ifadelerini kullandı.