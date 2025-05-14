Son dakika | Rusya basını: Lavrov İstanbul'daki toplantıya katılmayacak

Son dakika haberine göre, Dünya, yarın İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilecek ateşkes görüşmelerine kilitlenirken, Rus Basını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmeye gelmeyeceğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

KOMMERSANT YAZDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da yarın gerçekleşecek olan Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmesine katılmayacak. Haber, Rus basınının önemli gazetelerinden Kommersant'ta yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna için bir ilk olacak doğrudan barış müzakeresine kesin olarak katılıp katılmayacaklarını dile getirmediler.

" BANA HİÇBİR ZORLUĞU YOK"

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "Moskova'ya indiğimde (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuşmaya çalışacağım. Ona 'Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et' dememin bana hiçbir zorluğu yok." dedi.

Çin'in başkenti Pekin'de açıklamalarda bulunan Lula da Silva, mevkidaşı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul'da görüşmesi için arabuluculuk yapmaya çalışacağını belirtti.

Lula da Silva, "Moskova'ya indiğimde Putin ile konuşmaya çalışacağım. Ona 'Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et' dememin bana hiçbir zorluğu yok." ifadesini kullandı.