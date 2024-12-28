Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İlham Aliyev'e 'özür' telefonu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Reuters, İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com

28 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 16:40

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçak kazasının Rus hava sahasında yaşandığı için özür diledi. Öte yandan, Ukrayna lideri Zelenskiy de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak taziyelerini iletti. Zelenskiy, "Şu anda en önemli öncelik, gerçekte ne olduğuna dair tüm sorulara yanıt verecek kapsamlı bir soruşturma" ifadelerine yer verdi.