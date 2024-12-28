Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İlham Aliyev'e 'özür' telefonu
Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçak kazasının Rus hava sahasında yaşandığı için özür diledi. Öte yandan, Ukrayna lideri Zelenskiy de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak taziyelerini iletti. Zelenskiy, "Şu anda en önemli öncelik, gerçekte ne olduğuna dair tüm sorulara yanıt verecek kapsamlı bir soruşturma" ifadelerine yer verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede geçtiğimiz günlerde yaşanan uçak kazası konusu konuşuldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçak kazasının Rus hava sahasında yaşandığı için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den özür diledi.
Putin'in telefonda Aliyev'e 38 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili, 'trajik olay' ifadesini kullandığı bildirildi.
Kremlin de, uçağın Grozni'ye iniş yaparken Ukrayna'nın Rusya'ya drone'larla saldırdığını, Rusya'nın da bu sırada Ukrayna drone'larını püskürttüğünü açıkladı.
BİR TELEFONDA ZELENSKİY'DEN
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Kazakistan'da düşen ve Azeri kaynakların verdiği bilgiye göre Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğüne inanılan Azeri uçağıyla ilgili olarak Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e taziyelerini iletti.
"Şu anda en önemli öncelik, gerçekte ne olduğuna dair tüm sorulara yanıt verecek kapsamlı bir soruşturmadır. Rusya net açıklamalar yapmalı ve dezenformasyon yaymaya son vermelidir."
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.
Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.