Son dakika! Rusya'da kritik görevden alma: Putin kararı resmen imzaladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 22:15 - Güncelleme : 12 May 2024 22:36
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'u görevden aldı. Şoygun, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görevlendirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti oluşturma sürecinde bugün yeni bakan adaylarını kabineye önerdi.
Eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, Savunma Bakanı olarak Sergey Şoygu'nun yerine tavsiye edilirken, Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alıp Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı.
Putin tarafından önerilen kabine şöyle:
Savunma Bakanı: Andrey Belousov
İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev
Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov
Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov
Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko
Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov
Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk
Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev
Kaynak: TGRT Haber