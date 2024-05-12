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Son dakika! Rusya'da kritik görevden alma: Putin kararı resmen imzaladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 22:15 - Güncelleme : 12 May 2024 22:36
Son dakika! Rusya&#039;da kritik görevden alma: Putin kararı resmen imzaladı 

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'u görevden aldı. Şoygun, Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görevlendirildi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti oluşturma sürecinde bugün yeni bakan adaylarını kabineye önerdi.

Eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, Savunma Bakanı olarak Sergey Şoygu'nun yerine tavsiye edilirken, Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alıp Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı. 

Son dakika! Rusya'da kritik görevden alma: Putin kararı resmen imzaladı  - 1. Resim

Putin tarafından önerilen kabine şöyle:

Savunma Bakanı: Andrey Belousov

İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev 

Kaynak: TGRT Haber
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