Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yıldız

Son dakika | Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Putin ABD'nin teklifini kabul etti: 30 gün vurmayacak

Son dakika haberi: Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna’nın enerji altyapılarını karşılıklı olarak 30 gün boyunca hedef almamaları yönündeki öneriyi kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu doğrultuda talimat verdiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Putin ABD'nin teklifini kabul etti: 30 gün vurmayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 21:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşın çözümüne yönelik önemli konuları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Trump’ın tarafların enerji altyapısına yönelik saldırıları karşılıklı olarak 30 gün boyunca durdurma önerisini kabul etti ve Rus ordusuna bu doğrultuda talimat verdi.

Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağını duyurdu

ESİR TAKASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI!

Ayrıca, iki ülkenin savaş esirleri konusunda uzlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşma kapsamında, 19 Mart'ta 175 Rus ve 175 Ukraynalı esirin değişimi yapılacak.

Bunun yanı sıra, Rusya’da tedavi altında bulunan 23 ağır yaralı Ukraynalı askerin, bir jest olarak Kiev’e teslim edileceği duyuruldu.

KISMİ ANLAŞMA OLDU!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla doğrudan temasları sürdürme konusunda anlaşmaya vardı. Bu doğrultuda, Rus ve Amerikan uzmanlardan oluşan çalışma gruplarının oluşturulacağı duyuruldu.

Liderler, Karadeniz'de askeri gerilimin azaltılması ve tam kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için teknik müzakerelere başlanacağını açıkladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin Orta Doğu'da yapılması planlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya Karadeniz'de Türk gemisini mi vurdu? O iddialara açıklama geldi
ABD ve İran arasındaki nükleer krizini Rusya çözecek
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.