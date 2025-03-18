Son dakika | Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Putin ABD'nin teklifini kabul etti: 30 gün vurmayacak

Son dakika haberi: Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna’nın enerji altyapılarını karşılıklı olarak 30 gün boyunca hedef almamaları yönündeki öneriyi kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu doğrultuda talimat verdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşın çözümüne yönelik önemli konuları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Trump’ın tarafların enerji altyapısına yönelik saldırıları karşılıklı olarak 30 gün boyunca durdurma önerisini kabul etti ve Rus ordusuna bu doğrultuda talimat verdi.

ESİR TAKASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI!

Ayrıca, iki ülkenin savaş esirleri konusunda uzlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşma kapsamında, 19 Mart'ta 175 Rus ve 175 Ukraynalı esirin değişimi yapılacak.

Bunun yanı sıra, Rusya’da tedavi altında bulunan 23 ağır yaralı Ukraynalı askerin, bir jest olarak Kiev’e teslim edileceği duyuruldu.

KISMİ ANLAŞMA OLDU!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla doğrudan temasları sürdürme konusunda anlaşmaya vardı. Bu doğrultuda, Rus ve Amerikan uzmanlardan oluşan çalışma gruplarının oluşturulacağı duyuruldu.

Liderler, Karadeniz'de askeri gerilimin azaltılması ve tam kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için teknik müzakerelere başlanacağını açıkladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin Orta Doğu'da yapılması planlanıyor.