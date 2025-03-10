Son dakika | YPG Suriye ordusuna katılma kararı aldı!

Son dakika haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanlığı, YPG'nin devlet kurumlarına katılımı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre, YPG unsurları, Suriye Savunma Bakanlığı'nın şemsiyesi altında faaliyet gösterecek ve devletin kontrolündeki kurumlarla koordinasyon halinde çalışacak.

YPG'nin bulunduğu bölgelerde, bu kuvvetlerin devletle ortak çalışacağı belirtilirken, anlaşmanın detaylarına göre Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden açıklamalar yapılmayacak ve ayrılıkçı söylemlerden kaçınılacak. Ayrıca, bölgede yaşayan tüm Suriyelilerin evlerine dönmesine olanak sağlanacağı ifade edildi.

SANA, Mazlum Abdi ile Ahmed el Şara'nın anlaşmayı imzaladığı anların görüntülerini paylaştı.

ANLAŞILMAYAN KONULAR DA VAR!

Bununla birlikte, YPG’nin kontrolündeki cezaevlerinde tutulan DEAŞ militanlarının akıbeti, sınır kapılarının yönetimi ve terör örgütünün elindeki petrol sahalarının durumu konusunda henüz net bir karar alınmadı. Bu konuların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

ŞARA'NIN ÇAĞRISI CEVAP BULDU!

Bölgedeki kaynaklara göre, Suriye lideri Şara bugün Lazkiye ve Tartus’ta kontrolü sağladıktan sonra terör örgütüne artık karar vermesini istedi. Devletin parçalanmış görüntüsüne müsaade etmeyeceğini ifade eden Şara, 'artık karar verin veya sıra sizde' dedi. Bunun üzerine anlaşma kararı alındı.

YPG ile Suriye yönetiminin imzaladığı anlaşmanın detayları şöyle:

Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkının güvence altına alınması,

Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması,

Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması,

Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi,

Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması,

Suriye’nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi,

Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi,

Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komitelerinin çalışmalara başlaması.

Haberin ayrıntıları geliyor...