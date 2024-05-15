Son dakika! Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıya uğradı

15 May 2024 16:16 - Güncelleme : 15 May 2024 17:01

Slovakya merkezli TASR haber ajansına göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı.

Yerel basın, Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha'nın Parlamento oturumu sırasında olayı doğruladığını ve oturumu bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini aktardı.

Olay, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde meydana geldi.

TA3 yayın kuruluşu da dört el ateş açıldığını, birinin başbakan Fico'nun karnına isabet ettiğini bildirdi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, birkaç el silah sesi duyduğunu ve bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Ayrıca güvenlik görevlilerinin birini bir arabaya iterek uzaklaştırdığını belirtti.

Slovak Cumhurbaşkanı da Fico'ya yönelik "acımasız" saldırıyı kınadı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala da Fico'nun vurulması haberinin şok edici olduğunu söyleyerek, acil şifa diledi.