Son dakika! Slovenya da Filistin'i tanıma kararı aldı

30 May 2024 16:43 - Güncelleme : 30 May 2024 17:18

İrlanda, Norveç ve İspanya'nın ardından Slovenya da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Başbakan Robert Golob, onaylanan kararın parlamentoya gönderildiğini belirtti.

Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Golob'un iktidardaki liberal koalisyonu 90 üyeli parlamentoda rahat bir çoğunluğa sahip ve oylamanın formalite olması bekleniyor.

Slovenya hükümetinin kararı, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini tanımasından sadece iki gün sonra geldi.

Slovenya bu adımıyla 27 ülkeli Avrupa Birliği'nin Filistin devletini resmen tanıyan 10. üyesi olacak.

NORVEÇ KARARI YÜRÜRLÜĞE KOYDU: FİLİSTİN DEVLETİ TANINDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Norveç Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak, Filistin'i tanıdıklarını dünyaya duyurmuşlardı. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak nitelemişti.

İki devletli çözüm konusunda İsrail’in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurgulamıştı.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ DÜNYAYA DUYURDU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" demişti.

Bu kararın, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sanchez, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet hayalini canlı tutmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizmişti.