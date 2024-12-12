Son dakika | SMO, terör örgütü PKK/YPG'yi köşeye sıkıştırdı! Terörist Mazlum Kobani ABD'yi şikayet etti

12 Aralık 2024 09:57 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:46

Son dakika haberi... Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın askerleri bölgeden kaçarken terör örgütü PKK/YPG'ye teslim ettikleri bölgeleri Suriye Milli Ordusu (SMO) terörden arındırıyor. ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG ise SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla iyice köşeye sıkıştı. Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani, ABD medyasına, ABD'nin kendilerine yardım etmediğine dair şikayette bulundu. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Suriye'den kaçmak zorunda kalan Beşar Esad'ın evini muhalifler bastı: Bu bir meydan okuma, intikam

Suriye'den kaçmak zorunda kalan Beşar Esad'ın evini muhalifler bastı: Bu bir meydan okuma, intikam

12.12.2024 16:17

ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ

Suriye​ İnsan Hakları Gözlemevi, Şam yakınlarında İsrail saldırıları olduğunu öne sürdü. Gözlemevi Müdürü Rami Abdurrahman, AFP'ye yaptığı açıklamada, "İsrail hava saldırıları başkent Şam'ın dış mahallelerini hedef aldı." açıklamasında bulundu.

12.12.2024 15:39

G7 ÜLKELERİNDEN SURİYE ÇAĞRISI

G7 ülkeleri, ilgili tüm tarafları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ulusal birliğini korumaya, bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

12.12.2024 15:24

SURİYE'DE MART AYI KRİTİK!

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu yeni hükümet, 3 aylığına anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı.

12.12.2024 14:29

İSRAİL'DEN 'SURİYE'DE GEÇİCİYİZ' İDDİASI

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile olan tampon bölgeyi işgalinin “geçici olduğunu” iddia etti. İsrail Başbakanlığından, tampon bölgenin işgaline ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye’deki Baas rejiminin çöküşünün ''İsrail ile sınır ve tampon bölgede boşluk oluşturduğu” öne sürülen açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri'nden “7 Ekim benzeri bir saldırıya izin vermeyeceği'' savunuldu.

Açıklamada, İsrail’in tampon bölge ve sınırına yakın stratejik noktalardaki işgalinin de “1974 anlaşmasına bağlı bir güç kurulana kadar geçici olduğu” önü sürüldü.

12.12.2024 11:38

MÜNBİÇ'TEKİ OKULDA TERÖR TÜNELİ!

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG​'den kurtarılan Münbiç ilçesindeki bir okulda teröristlerce kazılan tünel keşfedildi.

Teröristlerce askeri karargah olarak kullanılan Buhteri adlı okulda yapılan araştırma kapsamında, PKK/YPG terör örgütü tarafından kazılan 1 kilometre uzunluğunda tünel ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulundu.

12.12.2024 10:39

İRAN'DAN 'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI: İSRAİL, SURİYE'Yİ İŞGAL EDİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Suriye'yi işgal ettiğini belirttiği konuşmasında bölge ülkelerine çağrıda bulundu:

''İsrail rejimi, Suriye'deki sivil altyapının yanı sıra savunma ile ilgili neredeyse tüm altyapıyı yok etmek için harekete geçti. Ayrıca 1974 tarihli ayrılma anlaşmasını ve BMGK 350 sayılı kararı ihlal ederek Suriye topraklarını daha fazla işgal etti. Hukuksuz saldırganlığı durdurmakla yükümlü olan BM Güvenlik Konseyi, ABD​'nin engellemeleri sayesinde kelepçeli bir gözlemciye indirgenmiştir.''

''Suriye'nin komşuları, Arap ve Müslüman dünyası ve hatta hukukun üstünlüğüne, BM Şartı'nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka önem veren her BM üyesi devlet kayıtsız kalmayı göze alamaz. İsrail'in saldırganlığını ve Suriye'nin yıkımını durdurmak için bölge ülkelerinin derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesi ve güçlerini birleştirmesi kritik önem taşımaktadır.''

12.12.2024 10:27

İŞKENCE VE ÖLÜMLERDEN SORUMLU OLANLARA AF YOK

Esad'ın devrilmesini sağlayan rejim karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün lideri Muhammed el Colani, Suriye'deki hapishanelerde işkence ve ölümlerden sorumlu kişilerin adaletten kaçamayacağını söyledi. Rejim yetkilileri için af ya da bağışlama olmayacağını söyleyen Colani, ''Onları Suriye'de takip edeceğiz ve adaleti sağlayabilmemiz için ülkelerden kaçanları teslim etmelerini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

12.12.2024 09:17

ABD, SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YALNIZ BIRAKTI

Beşar Esad​'ın kaçarken bazı bölgelerde hakimiyeti terör örgütü PKK/YPG'ye bırakmasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) harekete geçti. SMO'nun bir bir şehirleri terörden arındırması ise örgütte paniğe neden oldu. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump bölgedeki gelişmelere mesafeli bir tavır izlerken, terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani ABD'li New York Times gazetesine konuştu ve ABD'nin kendilerine yardım etmediğinden şikayet etti. Son çatışmalara hiçbir ABD askerinin katılmadığını söyledi.

12.12.2024 04:22

SMO, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

SMO güçlerinin de aralarında bulunduğu muhalif gruplar dün Deyrizor'un merkezini YPG güçlerinden aldı. Bölgeden gelen son bilgilerde Fırat Nehri'nin doğusunda çatışmaların devam ettiği sıradaki hedefin Rakka olduğu belirtildi, terör örgütü Ayn el Arab’da sıkıştı.

AP haber ajansı ABD'nin en yakın müttefiki olarak tanımladığı PKK/YPG'nin bölgede gerilediğine dikkat çekti. Terör örgütünün bu durumlarda uzun süredir ABD yardımına güvendiğini belirten AP bu durumun Trump yönetiminde şüpheye düştüğünü belirtti ve terör örgütünün çıkmaza girdiğini yazdı.

12.12.2024 01:28

PENTAGON: SURİYE İÇİN TÜRKİYE İLE İLETİŞİMDEYİZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan durum konusunda Türkiye ile iletişimin devam ettiğini açıkladı.

Suriye'deki gelişmeler üzerine ABD'nin Türkiye'deki mevkidaşlarıyla "harika bir ilişkisi" olduğunu belirten Singh, Suriye'deki durum için "Sahadaki durumun sürekli değişen dinamikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye kesinlikle Suriye'nin içinden gelen tehditlerle karşı karşıya ve kendilerini koruma hakkına sahip." dedi.

Singh, ABD'nin Suriye ile ilgili sadece Türkiye ile değil, diğer taraflarla da iletişiminin devam ettiğini belirterek, bölgede gerginliğin ve çatışmaların azaltılması çağrısında bulundu.

12.12.2024 00:18

BLINKEN'DAN 'SURİYE' AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’deki siyasi geçiş sürecinden ümitli olduklarını belirterek, "Suriye’nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil." dedi.

11.12.2024 23:17

BAAS PARTİSİ'NİN FAALİYETLERİ SÜRESİZ OLARAK ASKIDA

Esad rejiminin devrilmesinin Suriye’de iktidar bulunan Baas Partisi faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldı. Baas Partisi tarafından yapılan açıklamada, parti merkez yönetiminin "parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma" kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.