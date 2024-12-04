Son dakika | Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtları Hama'ya ilerliyor! SMO Tel Rıfat'ın ardından Münbiç'e yöneldi

04 Aralık 2024 09:37 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:51

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Hama'nın kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta rejim güçleriyle çatışıyor. Şimdiye kadar en az 19 yerleşim yeri rejim karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün eline geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki istikrarsızlığın 'acı bir döngüye dönüştüğü' belirtilirken Almanya, Türkiye'nin Suriye'deki krizle başa çıkmada merkezi bir role sahip olduğunu ifade etti. Suriye Milli Ordusu (SMO) ise Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK/YPG'den temizledikten sonra Münbiç'e yöneldi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Son dakika | Suriye'de harita değişti! Tel Rıfat'ta 8 yıl sonra bir ilk yaşandı, yeni hedef belli oldu

Son dakika | Suriye'de harita değişti! Tel Rıfat'ta 8 yıl sonra bir ilk yaşandı, yeni hedef belli oldu

04.12.2024 10:50

TEL RIFAT'A DÖŞENEN BOMBALAR TEMİZLENİYOR

Suriye​ Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta yollara döşenen patlayıcılar, Beyaz Baretliler tarafından temizleniyor.

04.12.2024 09:41

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SIZMA GİRİŞİMİ

Terör örgütü PKK/YPG, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Deyr Hafır'da Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına pusu kurarak 6 SMO unsurunu öldürdü.

Suriye'nin Halep ili doğusunda SMO askerleri tarafından terörden arındırılan Deyr Hafır'a günün ilk saatlerinde sızma girişiminde bulunuldu.

04.12.2024 08:10

''İFLAS ETMİŞ BİR DEVLET, ZAYIF BİR REJİM''

Financial Times, Suriye'de meydana gelen olayları değerlendirdiği haberinde, Beşar Esad​ rejiminin zayıfladığını üstelik bu durumun İran​ ve Rusya desteğine rağmen gerçekleştiğini yazdı. Rejim karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün Hama​'da kontrolü sağlaması durumunda Esad rejiminin iç savaştan bu yana ilk kez şehir üzerindeki kontrolünü kaybetmiş olacağına dikkat çekilen haberde, Suriye, iflas etmiş bir devlet olarak tanımlandı ve bu durumun Esad'ı zora sokacağı belirtildi.

04.12.2024 06:06

İRAN: SURİYE'YE ASKERİ GÜÇ GÖNDEREBİLİRİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var.'' dedi.

04.12.2024 04:29

''SURİYE'DE UZLAŞMA OLMAZSA ACI DÖNGÜ SÜRECEK''

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, uzlaşma olmazsa Suriye'nin, "istikrarsızlık ve acı döngüsünde sıkışıp kalacağını" belirtti. "Bölge genelinde devam eden İsrail saldırıları, kırılgan durumu daha da karmaşık hale getiriyor" diyen Güven, bu şiddet sarmalının Suriye'yi daha fazla istikrarsızlaştırmaması için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalara değindi.

Aslı Güven, Türkiye'nin, sahada gerilimi azaltmayı sağlamak için Astana Süreci'ni başlattığını belirterek, bu sayede bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen terör örgütlerinin duraklatıldığını ve bir "ateşkese ulaşıldığını" vurguladı.

Astana Süreci'ndeki Türkiye'nin öncü rolüne değinen Güven, "Bu süreç ayrıca Şam ile muhalefet arasında güven artırıcı önlemler için de alan oluşturdu. Ne yazık ki bu fırsat değerlendirilemedi." diye konuştu.

04.12.2024 03:52

''SURİYE'DE 'DRAMATİK DEĞİŞİMLER''

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'de ortaya çıkan gelişmelerle ilgili uzun zamandır uyarıda bulunduğunu belirterek, bölgedeki son durumu aktardı.

Yaklaşık son bir haftada Suriye'deki cephe hatlarında "dramatik değişimlerin" görüldüğünü aktaran Pedersen, bunların "4 yıldan uzun süredir büyük ölçüde yürürlükte olan bir statükoyu kökten değiştirdiğini" ifade etti.

04.12.2024 00:45

''TÜRKİYE, SURİYE'DEKİ KRİZLE BAŞA ÇIKMADA MERKEZİ ROLE SAHİP''

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki duruma ilişkin Türkiye'nin mevcut krizle başa çıkmada merkezi role sahip olduğunu söyledi.

04.12.2024 00:30

BEŞAR ESAD'IN KUZENİ VE KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Sosyal medyada da Beşar Esad’ın kuzeni Ali Munir Esed ve koruması Heysem Ebu Mezar'ın Sukeylabiye’de, Şahin adı verilen İHA saldırısında öldürüldüğüne yönelik iddialar yer aldı. Ancak kuzen Esed hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

04.12.2024 00:01

HAMA'NIN 6 KİLOMETRE UZAĞINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı örgütler, İdlib ve Halep'in ardından Hama ilini geçirmek için harekete geçti. 7 gündür süren çatışmalarda silahlı örgütler Hama'nın 6 kilometre yakınına kadar geldi. Örgütler, Hama'nın kuzeyinde bulunan en az 19 yerleşim yerini ele geçirdi. Hama'nın doğusunda da Subay Okulu ve Hama yakınlarında rejime bağlı 87. Tugay isimli askeri bölge rejim karşıtı grupların eline geçti.

Öte yandan, rejime ait bir helikopterin, Hama’nın kuzeyindeki Mardes beldesine saldırı düzenlediği bildirildi.