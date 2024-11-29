SON DAKİKA | Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı muhalifler Halep merkezine girdi

29 Kasım 2024 16:00 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 23:58

Son dakika haberi... Suriye'de Beşar Esad karşıtı örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) amacına ulaştı. Silahlı örgütler, Halep'e girdi. HTŞ örgütü toplamda 108 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.

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Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı HTŞ örgütü kontrolü ele geçirerek ilerliyor: Çok sayıda ölü var

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı HTŞ örgütü kontrolü ele geçirerek ilerliyor: Çok sayıda ölü var

Suriye​'nin kuzeyindeki Halep​'in dış mahallerinde rejim karşıtı gruplar ile Beşar Esad​ rejimi güçleri arasındaki çatışmalar artık kent merkezinde devam ediyor. İki gün önce Halep'e sürpriz​ bir saldırı gerçekleştiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütü amacına ulaştı, Halep'e girdi.

Rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakip ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattı.

108 YERLEŞİM YERİ HTŞ'NİN KONTROLÜNDE

Çatışmalar ilk olarak 27 Kasım'da sabah erken saatlerde başladı. HTŞ örgütü, toplam 108 köy ve noktanın kontrolünü ele geçirdi. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de dün sabah saatlerinde yoğun çatışmalar başladı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, dün ve bugün İdlib cephe hattında Esad rejiminin kontrolündeki 12 köyü ele geçirdi.

Çok sayıda sivil Halep'ten Şam'a kaçmaya başladı. Silahlı gruplar, Halep'e bağlı en büyük yerleşim birimlerinden Anadan beldesini de aldı.

HTŞ'NİN KONTROLÜ ALTINDAKİ YERLER

Bu grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktalar şu şekilde:

El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal Kefer Halep, Zeytan, Kantuman, Kanatır, Kalsa, Kiseybe, Salihiyye ve Anadan yer alıyor.

İdlib cephe hattında rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen bölgeler arasında da Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur, Mardih, Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köyleri bulunuyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALADI

Bu arada bu sabaha karşı Rus savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde muhaliflerin karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Esad rejimi de çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

ÇOK SAYIDA REJİM ASKERİ ESİR DÜŞTÜ

Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolüne aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, silahlı gruplar onlarca rejim askerini esir aldı.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil İdlib kırsalına sığındı.