Son dakika | Suriye'de devrim: Şam düştü, Beşar Esad kaçtı! İsrail Şam'ı vurmaya başladı

08 Aralık 2024 15:42 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:39

Suriye'de Heyet Tahrir Eş Şam örgütü (HTŞ) 12 gün içerisinde başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi, 53 yıllık Esad rejimi devrildi. Beşar Esad, Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı. Suriye halkı, muhaliflerin zaferini coşkuyla sokaklarda kutlarken, Suriye bayrağı değişti. Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç'i terör örgütü PKK/YPG'den arındırmak için operasyon başlattı. Rusya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi ve Suriye'nin artık iç savaşta yalnız olduğu belirtildi. Hizbullah ise Suriye'den çekildiğini duyurdu. İşte Suriye'de yaşanan son gelişmeler...

08.12.2024 21:03

ESAD'IN KAÇTIĞI ÜLKE BELLİ OLDU

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Esed ve ailesi Moskova’da. Rusya, Esad ailesine sığınma hakkı verdi.

08.12.2024 19:55

İSRAİL: "SAVAŞ CEPHESİ SURİYE'YE TAŞINACAK"

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, operasyonla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Halevi, “Bu geceden itibaren ana savaş cephesi Suriye’ye taşınacak. Suriye cephesinde savaşmaya başlayacağız ve kimsenin sınırlarımıza ulaşmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanarak, Suriye’deki operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi.

08.12.2024 19:30

İSRAİL ORDUSU ŞEYH DAĞI'NI KONTROL ALTINA ALDI

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında bulunan Şeyh Dağı'nı kontrol altına aldı. İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Baas rejiminin devrilmesi sonrası oluşan "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla bu bölgeyi ele geçirdi. Operasyonun, Suriye’deki muhalif grupların sınır hattındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmesi üzerine başlatıldığı bildirildi.

08.12.2024 18:05

HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, halkın can ve mal güvenliği için uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu.

Baas rejimini deviren grupların askeri operasyon yönetiminden yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliği ile kamu malının korunmasına yönelik yeni tedbirlere yer verildi.

Yeni tedbirler kapsamında rastgele ateş edene bir yıl, devlet malı ile motorlu araç ve makine çalana 3 yıl hapis cezası verilecek.

Başkasının malına saldırana 3 yıl hapis cezası öngörülen tedbirler çerçevesinde, devlete ait silahları elinde bulunduranlar ve bu silahları ilgili makamlara teslim etmeyenler 4 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında başkent Şam'da akşam 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı da uygulanacak.

08.12.2024 16:57

İSRAİL'DEN SURİYE'YE SALDIRI

İsrail tankları, Suriye topraklarına girerek Kuneytra Valiliği'nin batısındaki Rakkad Köprüsü'ne ulaştı. Ayrıca İsrail, Şam yakınlarındaki 4. Tümen depolarını hedef aldı.

İsrail uçakları başkent Şam yakınlarındaki bilimsel araştırma merkezini de hedef aldı.

08.12.2024 16:33

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ

İran, Suriye'nin geleceğinin "yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini" açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği" belirtildi.

"Suriye'nin kaderinin belirlenmesi ve Suriye'ye ilişkin kararların alınmasının önemli olduğu" vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin geleceği, yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkının sorumluluğundadır." ifadeleri kullanıldı.

08.12.2024 16:00

ŞAM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Muhaliflerin kontrolünün altına giren Suriye'nin başkenti Şam'da, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın yerel saatle 16.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanacağı öğrenildi.

08.12.2024 15:48

HTŞ LİDERİNDEN AÇIKLAMA: GELECEK BİZİM

HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, geri dönüş için hiçbir yer olmadığını ve grubun 2011'de Arap Baharı sırasında başladıkları yolda ilerlemeye kararlı olduğunu söyledi. El-Culani'nin açıklamasında, "Gelecek bizimdir" ifadelerini kullandı.

08.12.2024 15:22

SURİYE'DE GENEL AF

Suriye'de zafer ilan eden muhalifler, genel af ilan etti.

08.12.2024 15:10

HİZBULLAH SURİYE'DEN ÇEKİLDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, Hizbullah örgütünün Suriye'den çekildiğini duyurdu.

08.12.2024 14:40

PUTİN: SURİYELİLER İÇ SAVAŞTA TEK BAŞLARINA

Rusya'nın Interfax haber ajansına konuşan Putin, Suriyelilerin tam kapsamlı bir iç savaşla tek başlarına başa çıkmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye'deki çatışmanın bir dizi tarafıyla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar aldığını, Rusya'nın müzakerelere dahil olmadığı barışçıl bir iktidar devri talimatı verdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Beşar Esad, Suriye topraklarındaki silahlı çatışmanın bir dizi katılımcısıyla yaptığı müzakereler sonucunda cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya karar verdi ve iktidar devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti” açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca, Rusya'nın herhangi bir iktidar devri görüşmesinde yer almadığını ve Moskova'nın gelişen olaylardan endişe duyduğunu belirtti.

08.12.2024 13:30

SMO MÜNBİÇ'İ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'DEN ARINDIRIYOR

Güvenlik kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, PKK/YPG'ye karşı Münbiç'te de sürdürdüğünü, kentin yüzde 80'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

08.12.2024 12:15

MUHALİFLERDEN 'MİLLİ BAYRAM' İLANI

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı.

08.12.2024 11:00

DONALD TRUMP: ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak seçilmiş başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Koruyucusu, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyor.''

Rusya'nın Ukrayna nedeniyle Suriye'ye ilgisini kaybettiği yorumunu yapan Trump, "Rusya ve İran şu anda zayıf bir durumda; biri Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri İsrail ve İsrail'in savaş başarısı yüzünden.'' ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye atıfta bulunarak, "Zelenski ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyorlar" dedi. Devamında "Hemen ateşkes olmalı ve müzakereler başlamalı. Çok fazla hayat gereksiz yere boşa harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir" yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Vladimir'i iyi tanıyorum" diyerek, "Harekete geçme zamanı geldi. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor!" ifadelerini kullandı.

08.12.2024 10:10

SURİYE BAŞBAKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Muhammed Gazi El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m, hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum." dedi.

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı.

08.12.2024 10:00

''BEŞAR ESAD'IN KAÇTIĞI UÇAĞI DÜŞTÜ'' İDDİASI

İnternetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters, Esad'ın uçağının düşmüş olabileceğini bildirdi.

08.12.2024 09:30

ABD'DEN İLK SURİYE AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Suriye'deki gelişmeleri ABD Başkanı Joe Biden'ın yakından takip ettiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

08.12.2024 09:09

SURİYE'DEKİ TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILDI

Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Beşar Esad'ın devrildiği ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığı duyuruldu.

08.12.2024 09:00

SURİYE HALKI SOKAKLARDA KUTLAMA YAPIYOR

Rejimin çöküşü başkent Şam'daki bir camide sabah namazında tekbirlerle kutlandı. Suriye'nin birçok şehrinde halk sokaklara döküldü ve muhaliflerin zaferini kutluyor.

08.12.2024 08:00

SURİYE'DE ESAD REJİMİ ÇÖKTÜ

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı ve 53 yıllık Esad rejimi çöktü. 27 Aralık günü Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün Halep'e sürpriz saldırısı zaferle sonuçlandı. HTŞ örgütü, 12 gün içerisinde Şam'da kontrolü ele geçirdi.