Son dakika | Suriye'de harita değişti! Tel Rıfat'ta 8 yıl sonra bir ilk yaşandı, yeni hedef belli oldu

03 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:11

Suriye'de Beşar Esad karşıtı muhaliflerin ilerlemesi sürüyor. Suriye Milli Ordusu ise bölgeden PKK/YPG'yi temizlemeye devam ediyor. Tel Rıfat ilçesi, 8 yıl sonra ilk kez terörden arındırıldı. Siviller bölgeye dönmeye başladı. SMO'nun yeni hedefinde Münbic var. Muhaliflerden silahlı örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam ise Hama'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

03.12.2024 14:34

İSRAİL, SURİYE​'Yİ VURDU

Rejimin ajansı SANA'daki habere göre, İsrail, başkentte Şam Uluslararası Havalimanı yolunda bir araca hava saldırısı düzenledi.

03.12.2024 14:00

İRAN, TÜRKİYE VE RUSYA'DAN ASTANA ZİRVESİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Arakçi, İran'ın Beşar Esad rejimine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Türkiye ziyareti üzerine de konuşan Arakçi, ''Türkiye ile Suriye'nin terör örgütleri için bir üs haline gelmemesi konusunda aynı fikirdeyiz. Ayrıca Suriye'nin yeniden bir iç savaşın eşiğine sürüklenmemesi için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu temasları sürdürme ve iş birliğimizi devam ettirme kararı aldık. Bu çerçevede Astana sürecini de ilerletme konusunda mutabık kaldık.'' dedi.

Arakçi, İran, Rusya ve Türkiye arasında devam eden Astana sürecinin önemini vurgulayarak, ''Önümüzdeki hafta cumartesi veya pazar günü Doha'da İran, Türkiye ve Rusya arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde Astana Zirvesini gerçekleştireceğiz'' açıklamasını yaptı.

03.12.2024 12:54

HAMA'DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR: REJİM GÜÇLERİ HTŞ ÖRGÜTÜNÜ GERİ PÜSKÜRTMEYE ÇALIŞIYOR

Beşar Esad karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün Hama'ya ilerleyişi sürüyor. Rejim güçleri, Hama'nın merkezine 6 kilometre uzaklıkta muhalif güçleri püskürtmeye çalışıyor. Bölgede şiddetli çatışmaların olduğu belirtildi. Rejim karşıtı silahlı gruplar ise 6 yerleşimi ele geçirdi.

03.12.2024 11:46

6 GÜNDE 81 SİVİL ÖLDÜ

Suriye'de Beşar Esad rejimi ile Rusya'nın, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib illerine düzenlediği saldırılarda 81 sivil hayatını kaybetti, 304 sivil yaralandı.

03.12.2024 11:03

PKK/YPG​ FIRAT'IN DOĞUSUNDA SALDIRI BAŞLATTI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler ABD'nin desteğiyle, Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerindeki rejim güçleri ve İran destekli gruplara karşı sabah erken saatlerde saldırıya geçti.

03.12.2024 10:01

REJİM SİLAH VE MÜHİMMAT DAĞITIYOR

Suriye rejimi çatışmalara katılacak asker bulamayınca Tartus ili ve Lazkiye'ye bağlı Banyas ile Ceble'deki ilçelerinde mühimmat ve silah dağıtmaya başladı. Gönüllü olarak çatışmalara katılmak isteyenlere aylık 200 dolar yani 3 milyon Suriye lirası teklif edildi.

03.12.2024 09:00

SURİYE'DE HARİTA DEĞİŞTİ

Suriye’de 2011’deki halk hareketlerinin rejim tarafından şiddet kullanılarak bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, hakimiyet bölgeleri sık sık değişti. Suriye haritası, yaşanan son çatışmaların ardından bu şekilde:

03.12.2024 05:00

TEL RIFAT​ TERÖRDEN ARINDIRILDI

Türkiye sınırına 18 km mesafedeki Tel Rıfat ilçesi, Suriye Milli Ordusu’nun düzenlediği operasyonla 8 yıl sonra terör örgütü PKK/YPG’nin elinden kurtarıldı.

03.12.2024 02:00

ABD'DEN SURİYE'YE ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere binaen politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, ülkedeki Beşar Esad rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili "gerginliğin azaltıldığını" görmek istediklerini açıkladı.

03.12.2024 00:29

İTALYA: YENİ GÖÇ RİSKİ VAR!

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de yeni göç krizi riski olduğunu söyledi. Tajani, konferans vesilesiyle Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile uzun uzun görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, "Lübnan, zaten bir milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki risk, uzun süre devam edebilecek iç savaşın sonucu olarak yeni göç krizinin ortaya çıkması. Bu kriz, Lübnan üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir ancak aynı zamanda Avrupa'yı da etkileyebilir, tıpkı diğer iç savaşta olduğu gibi." diye konuştu.

02.12.2024 23:49

RUS SAVAŞ​ UÇAKLARI BOMBALADI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de farklı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

02.12.2024 23:41

ABD'DEN BEŞAR ESAD'A SUÇLAMA

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Suriye'de BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan (Beşar) Esad rejimidir." ifadesini kullandı.