Son dakika | Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara'dan çarpıcı sözler: Birleşme kararı aldık

24 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:26

Son dakika haberi: Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara yaptığı açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Suriye'de Esad korkusu bambaşka bir dil geliştirdi! Muhbirlerden, gizli polislerden kurtulmak için böyle anlaşıyorlardı

Suriye'de Esad korkusu bambaşka bir dil geliştirdi! Muhbirlerden, gizli polislerden kurtulmak için böyle anlaşıyorlardı

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhaliflerin 12 günlük ilerleyişi sonucunda 8 Aralık günü başkent Şam'da kontrolü sağlamasıyla sona erdi. Suriye​'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara yaptığı açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı​ altında birleşme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

SAVUNMA BAKANI DUYURMUŞTU: 'TEK ÇATI' KARARI

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, milli ordu yapılanması için tüm muhaliflerin bir araya gelmesini istemişti.

İdlib'deki gruplarla başlayacak süreç, Suriye Milli Ordusu (SMO), Dera-Kuneytra hattındaki güney gruplarının da tek çatı altında toplanmasıyla ilerleyecek. Bakan Kasra, Suriye'nin güvenliğini üstlenecek ordu şemasını muhalif komutanlarla paylaşmıştı.

YENİ YÖNETİMDEKİ GÖREV DAĞILIMI NEREDEYSE TAMAMLANDI

Suriye’deki mevcut geçici yönetime bağlı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni yönetimdeki görev dağılım büyük ölçüde tamamlandı. Ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceği belirtilmişti.

Mevcut görev dağılımı şöyle:

"Yönetimin lideri Ahmed Şara, Başbakan Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani​​​​​​​, İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer, Sağlık Bakanı Mahir Şara, Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri, Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim, Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz ve Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs."