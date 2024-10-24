Son dakika: Tahran'da nükleer santralde yangın çıktı! Facia iddiaları var

24 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:44

Son dakika haberi... İsrail medyasında yer alan ve rejim muhaliflerinin iddialarına göre, Karaj nükleer santralinde yangın çıktı.

İsrail medyasında yer alan son dakika haberine göre rejim muhalifleri, Karaj nükleer santralinde yangın​ çıktığını belirtti. İran​ medyası olayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken durumun büyük bölgesel bir faciaya dönüşebileceği yönünde iddialar var.

ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Öte yandan sosyal medyada hızla yayılan ve bölgede çekildiği iddia edilen görüntülerde tesisin devasa bir duman bulutu altında olduğu görülüyor.

Detaylar geliyor...