Son dakika | Tel Aviv'de patlama oldu: Kamyon şehrin içine daldı: Ölü ve yaralılar var

18 Ağustos 2024 22:57 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 23:49

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir kamyonda meydana gelen patlamanın terör saldırısı olup olmadığı merak ediliyor.

Lod Caddesi'nde kamyonun içerisindeki maddenin patlamasıyla meydana gelen olaya dair yapılan ilk açıklamada olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Patlamanın terör saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, iç istihbarat servisi Shin Bet’in patlama hakkında yürütülen soruşturmaya dahil olmadığı ifade edildi.

Emniyet Müdürü, bir kamyonun yanında patlamayla hayatını kaybeden ve "bomba düzeneğini taşıdığı" düşünülen 50 yaşlarındaki kişinin kimliğinin soruşturmayı aydınlatacağını değerlendirdiklerini ifade etti.