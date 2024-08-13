Son dakika | Tel Aviv'de patlama sesleri: Kente roket yağıyor

13 Ağustos 2024 16:23 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:44

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Tel Aviv ve çevresini iki adet M90 roketle hedef aldığını duyurdu.

ROKETLERDEN BİRİ DENİZE DÜŞTÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada; Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin, denize düştüğü bildirildi. İkinci roketin ise sınırı geçemediğini ve Gazze'ye düştüğünü aktarıldı.

Hamas'ın gerçekleştirdiği roketli saldırıyı duyuran İsrail basını, kentte herhangi bir can kaybının rapor edilmediğini bildirdi.

İSRAİL, İRAN'A MEYDAN OKUDU

Öte yandan suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünden sonra intikam saldırısına hazırlanan İran'a İsrail meydan okudu. Tel Aviv, İran'ın misilleme saldırısında herhangi bir kayıp ya da hasar olmasa da karşılığının verileceğini açıkladı.