Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem!

İstanbul
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'nın Pangai bölgesi yakınlarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaketin ardından tsunami alarmı verildi. Adada sağır edici sirenler çalmaya başladı. Yüzlerce insan sokaklara akın etti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Tonga açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. 7.1 büyüklüğündeki korkunç depremin merkez üssü Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusu olarak belirtildi.
Yaşanan depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
2 gün önce Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan felakette son olarak can kaybının 1700 olduğu açıklandı.