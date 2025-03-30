Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Tonga açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. 7.1 büyüklüğündeki korkunç depremin merkez üssü Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusu olarak belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yaşanan depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

BİN 700 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2 gün önce Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan felakette son olarak can kaybının 1700 olduğu açıklandı.