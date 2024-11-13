Son dakika | Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da: İşte masadaki konular!

13 Kasım 2024 19:42 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 20:51

Son dakika: ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Joe Biden ile bir araya geldi. ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti. Görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı yer aldığı bildirildi. İşte detaylar...

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Son dakika haberine göre, ABD Başkanı seçilen Başkan Donald Trump, geçen haftaki seçimleri kazanmasının ardından ilk kez Çarşamba günü Beyaz Saray'a döndü ve uzun süredir siyasi rakibi olan Başkan Joe Biden ile yaklaşan iktidar devri hakkında görüşmelerde bulundu.

Biden'in Trump'ı 'Kiev'i yalnız bırakma' diyeceği iddia edildi. Reuters'ın haberine göre, Biden, Trump'la şöminenin önünde yaptıkları görüşmenin başında, "Hoş geldin, hoş geldin" dedi. Trump'a iktidarın sorunsuz bir şekilde devredileceği ve "sizin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapacağı" sözünü verdi.

"POLİTİKA ZORDUR VE GÜZEL BİR DÜNYA DEĞİLDİR"

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’a geldi. Trump, Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. Başkan Biden, seçim zaferinden ötürü Trump’ı kutladı. Görüşmenin basına açık bölümünde Trump, “Politika zordur ve güzel bir dünya değildir. Ama bugün güzel” dedi.

Basın mensupları odadan ayrılmadan önce Biden, "Tebrik ederim. Sorunsuz bir geçiş süreci olması konusunda sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Trump ise, "Olabildiğince sorunsuz bir geçiş olacak ve bunu gerçekten çok takdir ediyorum” şeklinde cevap verdi.

Biden, 2024 başkanlık seçimi sürecinde başlangıçta Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump’ın rakibi iken sonradan yarıştan çekilme kararı almış ve Demokrat Parti’nin adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini açıklamıştı.

Trump Biden'den 20 Ocak'ta görevi devralacak.