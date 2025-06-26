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 | Berkay Alptekin

Son dakika | Trump, ABD basınına savaş açtı: 'Bize operasyon yaptılar'

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, basına savaş açtı. Kendi sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla medyayı topa tuttu.

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Son dakika | Trump, ABD basınına savaş açtı: 'Bize operasyon yaptılar'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 17:11

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İran’ın nükleer tesislerdeki uranyumu saldırı öncesinde taşıdığı yönündeki iddialara kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yanıt veren Trump, "Sahadaki arabalar ve küçük kamyonlar, şaftların üstünü kapatmaya çalışan beton işçilerine aitti. Tesisten hiçbir şey çıkarılmadı. Bu çok uzun sürerdi, çok tehlikeliydi ve çok ağır ve taşınması zordu" dedi.

'CADI AVI' BENZETMESİ

Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in bugün düzenlediği basın toplantısına da övgüler yağdırarak, "Gördüğüm en harika, en profesyonel ve en doğrulayıcı basın toplantılarından biriydi! Sahte haber medyası, bu cadı avına dahil olan herkesi kovmalı ve büyük savaşçılarımızdan ve diğer herkesten özür dilemeli" ifadelerini kullandı.

'ZİRVE HARİKAYDI'

NATO Zirvesi’nde kabul edilen yüzde 5’lik savunma harcaması taahhüdüne de değinen Trump, "Dünkü NATO Zirvesi harikaydı. Tarihteki en birleşmiş ve en verimli zirveydi. İnanılmaz ve duyarlı liderlerle harika bir gün. Kabul edilen yüzde 5, NATO’ya gerçek güç veriyor" diye konuştu.

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#truth social
#donald-trump
#Abd Medyası
#Sahte Haber
#Cadı Avı
#Dünya
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