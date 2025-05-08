Son dakika | Trump duyurdu: İngiltere ile çığır açıcı bir anlaşmaya vardık!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, ''Büyük bir ülke ticaret anlaşması'' imzalayacağını duyurmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik ve ulusal güvenlikte müttefikleriyle beraber çalıştıklarını belirterek, "İngiltere ile çığır açıcı bir anlaşmaya vardık" dedi...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dakika haberine göre, İngiltere ile anlaşmaya vardıklarını söyleyen Trump, "Her ülke anlaşma yapmak istiyor, planlamalar yaptık" dedi.

"ÇIĞIR AÇICI BİR ANLAŞMAYA VARDIK!"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile çığır açıcı bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, "İngiltere ile çığır açan bir anlaşma yaptık. Birçok toplantı planladık. Ülkeler bizimle toplantı yapmak istiyor. Ekonomik güvenlikte, ulusal güvenlikte müttefiklerimizle beraber çalışıyoruz. İngiltere bu konuda kapatmıştı sınırları ancak artık yeniden çalışmaya başlayacağız. Starmer bu konuda iyi bir ortak. Şu anda çok daha iyi bir ilişkiye sahibiz." diye konuştu.

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI

Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı. Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile konuşacağım." dedi.

"ÇOK YÜKSEK KALİTELİ"

Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.