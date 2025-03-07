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 | Berkay Alptekin

Son dakika | Trump, İran dini lideri Hamaney'e mektup gönderdi: Anlaşmak istiyoruz

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı için müzakere talebinde bulundu.

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Son dakika | Trump, İran dini lideri Hamaney'e mektup gönderdi: Anlaşmak istiyoruz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 16:00

ABD'nin 47. seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda, İran lideri Ali Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

Trump, "Anlaşmak istiyoruz. Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun." ifadelerini kullanmıştı.

"MAKSİMUM BASKI" POLİTİKASI YENİDEN HAYATA GEÇİYOR

Beyaz Saray'daki imza töreninde "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti.

Trump, başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.

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