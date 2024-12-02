Son Dakika | Trump son tarihi verip tehdit etti: Orta Doğu cehenneme dönecek!

02 Aralık 2024 22:18 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 23:03

Son dakika haberine göre ABD'nin 2025'te koltuğuna oturmaya hazırlanan başkanı Donald Trump, Gazze'deki esirlerin bırakılması için son tarih verip tehdit etti. Trump Orta Doğu'yu cehenneme çevireceğini söyledi.

ABD’nin yeni seçilen başkanı Donald Trump​, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak 2015 tarihine işaret ederek tehditler savurdu. Trump Orta Doğu'yu cehenneme çevireceğini söyleyerek "Eğer rehineler​ 20 Ocak 2025 tarihinden önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu, bu insanlık dışı vahşeti gerçekleştiren sorumlular için cehenneme dönecek İnsanlığa karşı bu vahşeti işleyen sorumlular bunun bedelini ağır ödeyecek." ifadelerini kullandı.

HAMAS BAZI ESİRLERİN KAYBOLDUĞUNU AÇIKLADI

Hamas, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi​'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 33 İsrailli esirin öldüğü ve bazılarının kaybolduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.