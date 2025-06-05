Son dakika | Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping iki ülke arasındaki ticaret savaşının devam ettiği bir dönemde bu sabah telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde liderlerin bilinen ilk telefon görüşmesi oldu.

Çin devlet medyası, görüşmenin Beyaz Saray'ın talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi. Başka bir bilgi kamuoyuna açıklanmadı.

Xİ GÖRÜŞMEYE İSTEKSİZDİ

Trump uzun zamandır Jinping ile doğrudan görüşmelerin iki ülke arasındaki farklılıkları çözmenin tek yolu olduğunu söylüyordu ancak Çin lideri ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüşmek konusunda isteksiz davranıyor ve kilit meseleleri danışmanlarının müzakere etmesini tercih ediyordu.