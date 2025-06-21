Son dakika | Türkiye'de kritik zirve! İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları İstanbul'da

Son dakika haberi: Orta Doğu'nun savaş alanına döndüğü bu dönemde İstanbul önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı öncesi İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Orta Doğu'nun savaş alanına döndüğü bu dönemde İstanbul önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumu'nda yaptığı konuşmadan satır başları şöyle;

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı süresince, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek. Uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılık, sistemin bizzat kendisinin sorgulandığı meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır. Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun aşınması küresel istikrarsızlık hissini daha da derinleştirmiştir.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini Gazze'de süregelen vahşet tam anlamıyla gözler önüne sermiştir. İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir.

FİDAN, ARAKÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı öncesi İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

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