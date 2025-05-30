Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür: Minnettarız!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış müzakereleri için bir kez daha ev sahipliği yapacak olan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Zelenskiy, ''Türkiye'ye minnettarız.'' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz. Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği için minnettarız" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.