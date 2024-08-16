Son dakika... Ukrayna stratejik kasabayı Ruslardan tamamen aldı! Zelenski duyurdu

16 Ağustos 2024 11:41 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:42

Medvedev'den Batı'ya internet tehdidi: Kuzey Akım'dan bir kanıt daha çıkarsa kabloları keseriz

Medvedev'den Batı'ya internet tehdidi: Kuzey Akım'dan bir kanıt daha çıkarsa kabloları keseriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev birliklerinin, Rusya'nın Kursk şehrine bağlı Sunja kasabasının tam kontrole aldıklarını iddia etti . Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ilk kez Kursk'un işgalinin ilk saatlerine ait bir propaganda videosu yayımladı.

RUSYA TOPRAKLARININ 10 KİLOMETRE İÇİNDELER

Rusya topraklarının yaklaşık 10 kilometre içinde yer alan Sunja, Ukrayna'nın sürpriz Rusya işgalinin başlamasından bu yana geçen 10 gün içinde ele geçirdiğini iddia ettiği 80 yerleşim biriminin en büyüğü. Bölgeden gelen son raporlar da ilgili fotoğraflarla birlikte Ukrayna'nın Borki yerleşim yerinin de işgal edildiğine işaret ediyor.

General Sirsky, Sunja şehrinin Rus ordusu tarafından kurtarılmasının tamamlandığını bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Shirki'den brifing aldıktan sonra Volodimir Zelenski, "Orada şu anda bir askeri komuta oluşturuluyor" dedi.

Rapor bağımsız olarak doğrulanmadı ancak Ukraynalı bir televizyon kanalı dün Sunja'nın şehrin Ukrayna kontrolü altında olduğunu belirten bir rapor yayımlamıştı.

KUZEY AKIMI İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Sunja, Batı Sibirya'dan gelen ve daha sonra Ukrayna boru hatları aracılığıyla Avrupa'ya akan ve Avrupa gaz ithalatının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturan Rus gazı için bir ölçüm istasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Rusya'nın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Fedorov, devlet televizyonunda yayınlanan bir televizyon programına şöyle konuştu: "Kiev'deki akıllı insanlar bu merkezi ele geçirmek zorunda kalacaklarını hesapladılar, çünkü Rus ordusu onu geri almak için yok etmek zorunda kalacak . Bu, Ukrayna'nın değil, Rusya'nın eylemleri nedeniyle Avrupa'ya gaz teslimatının duracağı anlamına geliyor. Bu arada bu gelişme Macaristan'ı ve Slovakya'yı çok sert vuracak" diye konuştu.

Kiev'in aktardığına göre Rus kaynakları, Ukrayna'nın Kursk'u işgal etmesinin ardından Rus generaller hakkında kovuşturmaların hazırlandığını, zira Ukraynalıların 1.100 kilometrekarelik Rus topraklarını kontrol ettiklerini iddia ettiklerini söylüyor. Kursk ve Belgorod bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.