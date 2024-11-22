Son dakika | Ukrayna'da Rusya 'vuracak' korkusu! Parlamento toplantısı iptal edildi

22 Kasım 2024 13:43 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:59

Ukrayna Parlamentosu'nda bugün yapılması planlanan toplantı, Rusya'nın Kiev'deki hükümet binalarına yönelik saldırı iddiaları nedeniyle iptal edildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Ukraynalı bir milletvekili, bugün yapılması planlanan Ukrayna parlamento toplantısının, Rusya​'nın Kiev​'deki hükümet binalarına yönelik saldırı​ tehdidi nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Kaynak, milletvekillerinin Verkhovna Rada'da bir saat sürecek bir soru-cevap oturumu düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Bildirilen bir insansız hava aracı tehdidi nedeniyle 22 Kasım sabaha karşı Kiev'de ve bazı orta ve doğu bölgelerinde hava saldırısı alarmı verilmişti.

RUSYA MİSİLLEME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Bu gelişme, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali sırasında tırmanan gerilimin ortasında yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Kasım'da yaptığı açıklamada ülkesinin o sabah Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentine "Oreshnik" adlı bir IRBM (Orta Menzilli Balistik Füze) olan "en yeni füzesini" fırlattığını söyledi.

Ukrayna'nın 19 ve 20 Kasım tarihlerinde Rusya'nın Kursk ve Bryansk bölgelerindeki tesisleri uzun menzilli, Batı tarafından tedarik edilen ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle hedef almasına misilleme olarak bu denemenin yapıldığını söyledi.