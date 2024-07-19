Son dakika! Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

19 Temmuz 2024 16:31 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:44

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir. İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır. İşgalci egemenlik hakkını kullanamaz, işgal bu kadar uzun sürmez. İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'in işgalci politikası Lahey tüzüklerine aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

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