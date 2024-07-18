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Son dakika! Ursula Von Der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
18 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:40
Son dakika! Ursula Von Der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Son dakika haberi... Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Ursula Von Der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu başkanı seçildi.

Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) güvenoyu alarak bir dönem daha Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı oldu.

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.

Son dakika! Ursula Von Der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi - 1. Resim

GÖREV SÜRESİNİ 5 YIL DAHA UZATTI

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.

Son dakika! Ursula Von Der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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