Son dakika | Vatikan tarih vererek duyurdu! Papa Francis, Türkiye'ye geliyor

28 Kasım 2024 13:29 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:54

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in önümüzdeki yıl Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin İznik kentini ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Vatikan​'dan yapılan açıklamada, katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis​'in önümüzdeki yıl Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin İznik kentini ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, "Kutsal Yıl boyunca, ilk büyük Ekümenik Konsil olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümünü kutlama fırsatına da sahip olacağız. Oraya gitmeyi planlıyorum" diyen Papa'nın bir teoloji komitesinde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerden alıntı yapıldı.

Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında İsa'nın nasıl hem Tanrı hem de insan olabileceği konusunda hararetli tartışmalar yaşanmış ve Kilise 325 yılında bugün İznik olarak bilinen Birinci İznik Konsili'nde bu konuda bir karara varmıştı.

İLK PAPA ZİYARETİ 1967'DE

Türkiye'yi ziyaret eden ilk Papa 1967 yılında VI. Paul olmuştu. 1979'da II. Jean Paul, 2006'da XVI. Benedikt ve son olarak 2014 yılında Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etmişti.