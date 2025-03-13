Son dakika | Vladimir Putin'den ateşkes açıklaması: Ukrayna'da durmayı kabul ettik

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna savaşı ve ateşkes süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" dedi.

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın 30 günlük ateşkes teklifinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'savaşın bitmesi gerektiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ve yürütülen ateşkes çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Putin, süreci olumlu karşıladıklarını söyledi.

VADELİ BARIŞMA ŞARTI

Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini ifade eden Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi.

TRUMP İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Öte yandan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna ile ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "Düşmanlıkların durdurulması önerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı." dedi.

Putin ayrıca tartışılması gereken sorunlar olduğunu ifade ederek Trump ile telefonda görüşebileceğini de söyledi. Putin, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilgisi sebebiyle Trump'a teşekkür de etti.



