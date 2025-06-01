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 | Berrak Arıcan

Son dakika | Volodimir Zelenskiy duyurdu: Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmeleri için yarın heyetinin Ukrayna'da olacağını duyurdu.

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Son dakika | Volodimir Zelenskiy duyurdu: Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 15:31

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine bir kez daha Türkiye ev sahipliği yapacak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, yarın heyetin İstanbul'da olacağını ve toplantılara katılacağını söyledi.

''TUTUMUMUZU NETLEŞTİRDİM''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, istihbarat kurumlarımız ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Savunmamız, aktif eylemlerimiz ve diplomasimiz hakkında bilgi edindim. Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın dönem için görevleri belirledim ve ayrıca yarın İstanbul’da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Volodimir Zelenskiy duyurdu: Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da

''KİLİT MESELELERİ SADECE LİDERLER ÇÖZEBİLİR''

İstanbul’daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenskiy, "Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna, 2022’den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde yine İstanbul’da gerçekleştirmişti.

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