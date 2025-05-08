Son dakika | Yeni papa seçildi: Sistine Şapeli'nde beyaz duman yükseldi

Vatikan'da gerçekleştirilen papalık seçiminde sonuç belli oldu. Sistine Şapeli’nin bacasından yükselen beyaz duman, Katolik dünyasının yeni papa seçtiğini tüm dünyaya ilan etti.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dün yeni papa seçimi başlamıştı. İlk üç turda isim belli olmadığı için siyah duman yükselmişti.

YENİ PAPANIN ADI BEKLENİYOR

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.