Son dakika | Yüksek katlı alışveriş merkezinde büyük yangın! Mahsur kalan yüzlerce kişi var

03 Ocak 2025 12:01 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:06

Son dakika haberi: Güney Kore'nin Seongnam şehrinde çok katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı. Olayın bir faciaya dönüşmesinden korkuluyor.

YTN televizyon ağının bildirdiğine göre, Güney Kore'nin Seongnam şehrinde çıkan yangında çok sayıda kişi bir alışveriş merkezinde mahsur kaldı.

EN AZ 8 KAT YÜKSEKLİĞİNDE

Sosyal medyada Yayımlanan videolar, en az 8 kat yüksekliğindeki çok katlı binadan yoğun duman çıktığını gösteriyor. YTN'in haberine göre şu ana değin teyit edilmiş herhangi bir kayıp yok.

İlk gelen bilgilere göre itfaiye ekipleri alt kattaki alevleri kontrol altına aldı. Bodrumda mahsur kalan 30 kişinin tamamı kurtarılarak yere taşındı.

ÇATIDA 70-80 KİŞİ VAR

Çatıya tahliye edilen 70 ila 80 kişini ise hala mahsur durumda olduğu bildirildi. Basit duman zehirlenmesi de dahil olmak üzere 12 yaralının hastanelere nakledildiği bildirilirken can kaybı olup olmadığı hala bilinmiyor.

Detaylar geliyor...