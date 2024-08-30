Son sözleri merak ediliyordu! Tecavüzcü katilden buz gibi veda

30 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:58

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlanda kentinde 1994 yılında gerçekleşen vahşi bir cinayet ve tecavüz olayını suç ortağı William Paul ile birlikte gerçekleştirmekten suçlu bulunan Loran Cole, dün idam edildi. Hafta sonu tatili için Ocala Ulusal Ormanı'na giden Edwards ailesinin 18 yaşındaki oğlu John'u boğazını keserek öldüren 21 yaşındaki ablasına da tecavüz eden Cole'un cezaevinde geçirdiği 30 yılın ardından pişman olup olmadığı kamuoyunda merak konusu olmuştu. Ancak idam öncesi son sözleri sorulan Cole hiçbir pişmanlık emaresi göstermedi.

SON YEMEĞİ PİZZA OLDU

Mirror.us'ta yer alan habere göre, Florida Ceza İnfaz Dairesi sözcüsü Ted Veerman , Cole'un son anlarını anlattı. Katilin son yemeğinin pizza, M&M's, dondurma ve bir soda olduğunu söyleyen Veerman, iki arkadaşının, ölüm odasına gitmeden önce Cole'u ziyaret ettiğini söyledi.

Daha sonra mahkumun deri bağlarla bir sedyeye bağlanarak ve boynuna bir kağıt örtülerek infaz odasına götürüldüğıünü belirten Veerman, Cole'u burada kendisine sorulan son sözleri olup olmadığı sorusuna soğuk bir ifadeyle tavana bakarak, "Hayır efendim" yanıtını verdiğini söyledi.

İdama tanıklık eden yerel Tallahassee Democrat gazetesinin muhabiri ise Cole'un, son anlarını izlemek için toplananlara kısaca bakıp hafifçe başını salladığını ve yeniden yattığını söyledi.

ANNE VE BABA DA İDAMI İZLEDİ

Cole'a ilki saat 18.03'te olmak üzere 3 enjeksiyonun ardından 12 dakika içinde ölürken bu anları olayda oğullarını kaybeden ve kızları tecavüze uğrayan Timothy ve Victoria Edwards çiti de izledi.

İnfazı, cezaevinde uğradığı istismar ve parkinson hastalığı da dahil olmak üzere sağlık sorunları nedeniyle yıllarca ertelenen Cole'un idam kararı geçen Vali Ron DeSantis tarafından alındı.