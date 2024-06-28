Sopa sandığı zehirli engerek yılanı çıktı! Ülkede şimdiye kadar 14 kişiyi öldürdü

28 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:35

Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

Lincolnshire'da 58 yaşındaki golfçü Dan Owen, iş çıkışı kafa dağıtmak için gittiği sahada ülkenin tek yerel zehirli yılan türüyle karşı karşıya kaldı. Owen, yılanı çimlerin üzerindeki bir sopa sandığını fakat engebeli alana doğru hızlıca kaymaya başlayınca yılan olduğunu anladığını anlattı.

''SOPA SANDIM YAKLAŞINCA ŞOKE OLDUM''

Kara engereği olarak bilinen zehirli yılanın ısırması durumunda böbrek yetmezliği gibi hastalıklara neden olacağı belirtilirken Dan Oewn o anları şöyle anlattı:

''Orada uzanıp güneşin tadını çıkarıyordu. İlk başta bunun bir sopa olduğunu sandım ama yaklaştıkça şoke oldum. Ormana doğru gitti. Olabildiğince hızlı gidiyordu. Videoyu pek çok kişiye gösterdim ve bunun Birleşik Krallık'ta oldukça nadir görülen bir siyah engerek olduğunu söylediler.''

''AVUSTRALYA'DA BİLE HİÇ YILAN GÖRMEDİM''

''28 yıl boyunca Avustralya'da yaşadım, orada timsahlarla beraber golf oynayabilirsiniz fakat topunuzu almak için asla suya girmemeniz gerekiyor. Fakat İngiltere'de uzun yıllar önce Sussex'te bir kez yılanla karşılaşmıştım, Avustralya'da yılandan ziyade derisini daha çok görürsünüz.''

Öte yandan Birleşik Krallık'a özgü üç tür yılan vardır: Engerek, çim yılanı ve pürüzsüz yılan. Isırılma olasılığı zayıf fakat İngiltere'de 14 kişi ısırıklar nedeniyle hayatını kaybetti.