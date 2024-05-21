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Sopaları yerlere vurup bağırmak için 65 bin ila 128 bin lira ödeme yapıyorlar

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
21 May 2024 15:44 - Güncelleme : 21 May 2024 16:23
Sopaları yerlere vurup bağırmak için 65 bin ila 128 bin lira ödeme yapıyorlar

ABD'de ilginç bir öfke atma etkinliği tartışmalara neden oldu. Sosyal medya fenomeni Mia Banducci'nin düzenlediği etkinlikte insanlar, sopaları yerlere vurup bağırmak için 2 ila 4 bin dolar arasında ödeme yapıyorlar.

ABD'de yaşayan sosyal medya fenomeni Mia Banducci, kadınların duygularını serbest bırakması ve kendileriyle yeniden bağlantı kurmalarını sağlamak için 'öfke ritüelleri' organize ediyor.

Sosyal medyada oldukça ilgi gören bu ritüellerde katılımcılar, bağırarak, ellerindeki sopaları yerlere vuruyorlar. Bu esnada katılımcılardan kendilerine psikolojik olarak zarar veren kişileri ya da olayları düşünmeleri isteniyor. 

Sopaları yerlere vurup bağırmak için 65 bin ila 128 bin lira ödeme yapıyorlar - 1. Resim

Fenomen Banducci, bu ritüel sayesinde insanların toplumda genellikle ifade etmeleri hoş karşılanmayan öfkelerini serbest bırakmalarına olanak sağladığını ifade ediyor. 

65 BİN İLA 128 BİN LİRA ÖDÜYORLAR

İnsanlar bu öfke ritüellerine katılmak için 2 bin ila 4 bin dolar yani 65 bin ile 128 bin TL ödüyorlar. Bazı uzmanlar, bu yöntemin olumlu olduğunu düşünse de ödenen fiyatın yüksek olduğunu dile getiriyorlar. 

Sopaları yerlere vurup bağırmak için 65 bin ila 128 bin lira ödeme yapıyorlar - 2. Resim

ABD'deki birçok kişi de bu kadar yüzeysel ve kısa süreli bir etkinlik için bu kadar yüksek fiyatların mantıklı olmadığını dile getiriyorlar. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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