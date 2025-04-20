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 | Berrak Arican

Sörfçü ölümcül iskeleye sıkışıp kaldı, kimse fark edemedi

ABD'nin New York şehrinde bulunan Quenns şehrinde ödüllü bir film yapımcısı Sebastián Lasaosa Rogers korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Sörf yaptığı sırada 'ölümcül' iskelede sıkışıp kalan Rogers boğularak hayatını kaybetti.

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Sörfçü ölümcül iskeleye sıkışıp kaldı, kimse fark edemedi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 10:10

ABD'nin Queens şehrindeki Jacob Riis Park'ta sörf yapan 35 yaşındaki Sebastián Lasaosa Rogers, feci bir şekilde can verdi. Erozyona uğramış, bakımsız iskelelerin bulunduğu bölgede sörf yaparken bu ölümcül iskelelerden birine sıkışıp kalan Rogers, boğularak hayatını kaybetti.

Sörfçü ölümcül iskeleye sıkışıp kaldı, kimse fark edemedi

Rogers'ın cansız bedeni, plajdakilerin yarısı suyun dışında dik duran bir sörf tahtasını görmeleri üzerine fark edildi. Plaj sakinleri, Rogers'ın cansız bedenini kıyıya çıkardılar, ilk yardım yapıldı fakat artık çok geçti.

Sörfçü ölümcül iskeleye sıkışıp kaldı, kimse fark edemedi

İSKELELER SU ALTINDA KALIYORDU

Bölge halkı, 70 yılı aşkın süredir iskelelerin bakımsız bir şekilde burada kaldıklarını, gelgit sırasında ise su altında kaldıklarını söyledi. New York Post'un haberine göre, son 2 yıldır bölgede cankurtaran da bulunmuyordu.

Sörfçü ölümcül iskeleye sıkışıp kaldı, kimse fark edemedi

HALK İSYAN ETTİ

Halk, plajın yenilenmesi için ''bir felaketin gelmesini beklemek zorunda kalmamalıyız'' diyerek isyan etti. Bir bölge sakini, ''Gerçek şu ki bu iskeleler insanları öldürüyor'' diyerek isyanını dile getirdi.

Sörfçü ölümcül iskeleye sıkışıp kaldı, kimse fark edemedi
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