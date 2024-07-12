Sosyal medya bu canavarı konuşuyor! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

12 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 14:50

Vahşi yaşam meraklılarından oluşan bir grup, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sahile vurmuş halde bulunan gece rüyalarınıza girmesini istemeyeceğiniz cinsten bir canavarı görünce şaşkına döndü.

Tuhaf canavarın şok edici görüntüleri internette gündem oldu ve yüz binlerce kez görüntülendi. İzleyicilerin gördüğü şey, son derece büyük ve ölümcül görünümlü bir Amerikan kan kurduydu.

Genellikle denizde bulunan canavar, Monterey Bay Whale Watch grubunun üyeleri tarafından suya geri bırakıldı.

Bir üye şunları söyledi: "Bu sabah onu iskelemizde asılı bulduk ve bir kartonla yavaşça alıp dikkatlice suya geri koyduk."

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Şaşkına dönen sosyal medya kullanıcıları, tuhaf hayvan hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için yorumlar bölümüne akın etti ve onu insan bağırsaklarıyla karşılaştırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlar ise şöyle:

"Hey bu benim alt sindirim sistemim."

"Bunu asla unutmayacağım."

"Güne kabus görerek başlıyorum."

"Bunu görmeme hiç gerek yoktu. Yüzü olan bağırsaklara benziyor.

"Keşke bunu okumasaydım. İğrenç!"

Diğer kullanıcılar bunu uzaylılara, kalın bağırsak kolonuna ve "kabuslara" benzetti.