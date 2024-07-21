Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

21 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 15:44

Bir kadın, diş, saç, deri ve hatta beyin dokusu büyütebilen korkunç bir kistle yaşadığı üzücü deneyimi anlattı. TikTok kullanıcısı kadın vücudundaki gizemli bir yumruyu araştırmak için pelvik ultrasona girdiğinde ürkütücü bir gerçekle karşılaştı.

Dr. Myro Figuara tarafından TikTok üzerinden yeniden paylaşılan klipte kadın, “Umarım bu bir bebek değildir çünkü şu anda bir çocuk istemiyorum. Doktora gittiğimde incelemeler sonucu doktorum bana 'Bu bir bebek değil, aslında bir bebekten çok daha kötü bir şey' diyerek gözlerimin içine baktı ve bana 'dermoid kist' adı verilen 7 cm'lik tavuk yumurtası büyüklüğünde bir kistim olduğunu söyledi.” ifadelerine yer verdi.

Cleveland Clinic'e göre basitçe ifade etmek gerekirse, dermoid kistler deri altında oluşabilen ve genellikle doğumdan itibaren mevcut olan doku cepleridir. Bu tuhaf büyümeler baş, boyun, yumurtalıklar veya omurga boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabilir.

ABD'Lİ DOKTOR VİDEOYU YORUMLADI

Viral videoyu yorumlayan ABD'li doktor Myro Figuara şu açıklamayı yaptı:

“Bunlar üreme hücrelerinin tümörleridir, yani dişler ve saçlar da dahil olmak üzere vücudunuzdaki herhangi bir dokuda büyüyebilirler. Ve doğumdan beri mevcut olabilirler, genellikle herhangi bir belirtiye neden olmazlar, bu yüzden orada olduğunu bile bilmeyebilirsiniz. Ve evet, erkeklerin testislerinde de olabilir.”

Semptomlar nadir olmakla birlikte belirtileri, bulantı, kusma, kabızlık ve bazı durumlarda iştah değişikliği içerebilir.

NEYİN NEDEN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Bilim insanları bunlara neyin neden olduğundan tam olarak emin değiller ve bunlara yakalanma riskinizi azaltmanın bir yolu yok, ancak bazı iyi haberler var. Tehditkar görünümlerine rağmen, bu kümeler kanserli değildir, genellikle zararsızdır ve ameliyatla çıkarılabilir.

Bazı doktorlar bunu özellikle kistin çapı 5 cm'den daha büyük bir boyuta ulaştığında önermektedir. Daha büyük dermoid kistlerin enfeksiyon veya yumurtalık torsiyonu gibi komplikasyonlara neden olma olasılığı daha yüksektir.

Ancak, bu korkunç kümelerin ortaya çıkması internette gündem oldu ve klip 15.000'den fazla yorum aldı. Kadının ultrason itirafına yanıt olarak bir kişi “keşke bunu hiç öğrenmeseydim” diye yazarken, bir başkası da “yeni bir korkunun kilidi açıldı” dedi.