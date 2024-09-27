Sosyal medya paylaşımı kendini ele verdi! Evinden yasadışı silah cephaneliği çıktı

27 Eylül 2024 09:42 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:42

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir adamın Facebook'taki paylaşımları, polisin evine baskın yapmasına neden oldu. Polis baskını sonrası evine zulalanmış büyük yasadışı silah, bıçak ve patlayıcı zulası ortaya çıktı.

On bir yaşındaki çocuğun silah cephaneliği ve öldürme listesi var! Arkadaşlarını tehdit edince ortaya çıktı

On bir yaşındaki çocuğun silah cephaneliği ve öldürme listesi var! Arkadaşlarını tehdit edince ortaya çıktı

New Jersey​ eyaletinin Totowa ilçesi polisi, 35 yaşındaki Kyle Arena'nın salı günü evine yapılan baskında tüfekler, tabancalar, düzinelerce bıçak, ninja yıldızları, muştalar, 129 adet tam dolu yasadışı yüksek kapasiteli şarjör, binlerce mermi ve hatta 4 adet patlayıcı madde ele geçirilmesi nedeniyle çok sayıda ateşli silah​ ve silah suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsimsiz bir ihbarcı polisleri Arena'nın sosyal medya paylaşımları ve sözde silah cephaneliği konusunda polisi bilgilendirdi. Yetkililere göre Arena internette silahlarını göstermeyi ve “çeşitli Facebook gruplarında şüpheli içerikler paylaşmayı” alışkanlık haline getirmişti.

Bir paylaşımında arabasıyla geçerken insanlara silah doğrulttuğu gözüküyordu. Polis, diğer paylaşımlarında ise susturucu gibi yasadışı eşyaların fotoğraflarını paylaştığını dile getirdi.

GRUBUN 14 BİN 500 ÜYESİ VAR

Başka bir fotoğrafta Arena, kare siyah çerçeveli gözlüklerine bir tüfek tutarken ve görünmeyen bir hedefe nişan alıyormuş gibi yaparken görülüyor.

Yetkililere göre, e-postayla gönderilen ihbarda Arena'nın Facebook'ta “Meal Team 6.1 Mid-Tier Main Group” adlı bir grupta yaptığı paylaşımların ekran görüntüleri de yer alıyordu. Silah meraklılarından oluşan bu özel grubun 14 bin 500 üyesi bulunuyor.

"Meal Team 6.1 Mid-Tier Main Group" özel grubu Facebook grubuna yapılacak herhangi bir müdahalenin grubun tamamen kapatılmasıyla sonuçlanacağı korkusuyla üyeleri için belirli kurallar koymuş gibi gözüküyor. Ayrıca grup Facebook içerik moderatörlerinden kaçınmaya teşvik ediyor.

ARAMA VE EL KOYMA EMRİ VERİLDİ

Sosyal paylaşımlarından elde edilen çok sayıda kanıtla birlikte Totowa polisine, Arena'nın ailesiyle birlikte yaşadığı Lincoln Avenue'deki evi aramak için bir yargıç tarafından arama ve el koyma emri verildi.

Polis, müfettişlerin evin içindeki bir boşluğa gizlenmiş devasa silah cephaneliğini bulduğunu ve bomba​ koklama köpeklerinin 4 patlayıcı cihaz keşfettiğini söyledi.

"KENDİ ORDUSUNU FALAN MI KURUYOR?"

Çevre sakinleri, komşularından birinin ölümcül silah stokladığına inanamadıklarını söyledi. Komşu Carmine Cifalvi, "Buna inanamadım. Bu çılgınlık. Kendi ordusunu falan mı kuruyor?" ifadelerine yer verdi.

Memurlar tüm eşyalara el koydu ve Arena'yı olaysız bir şekilde tutukladı. Passaic County Şerif Ofisi tarafından tutulan Arena, ateşli silahlarla ilgili birden fazla yasadışı suçlamayla karşı karşıya. Pazartesi günü mahkemeye çıkarılacak.

Şüphelinin 66 yaşındaki babası Felix Arena da arama sırasında gözaltına alındı. Düzensiz davranış, terör tehdidi ve tutuklanmaya direnmekle suçlandı.