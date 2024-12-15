Sosyal medya platformu Truth Social'ın CEO'su istihbarat danışmanı oldu! Donald Trump'tan yeni atama

15 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:10

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, yanında yer alacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Trump son olarak, kendi sosyal medya platformu Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes'i Beyaz Saray istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı.

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ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta koltuğuna oturmadan atamalarını gerçekleştiriyor. Trump, son olarak sosyal medya platformu X'e rakip olan kendi sosyal medya platformu Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes'i Beyaz Saray istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nunes'in danışma kuruluna liderlik ederken, Truth Social'ın CEO'su olmaya da devam edeceğini belirtti. Trump, "Devin, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski Başkanı olarak sahip olduğu deneyimden ve Rusya aldatmacasının ortaya çıkarılmasındaki kilit rolünden yararlanarak bana ABD İstihbarat Topluluğu'nun faaliyetlerinin etkinliği ve uygunluğuna ilişkin bağımsız değerlendirmeler sunacak" ifadelerini kullandı.

ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANI YENİ BAŞKANLIK ELÇİSİ

ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, eski istihbarat başkanı Richard Grenell'i özel görevler için başkanlık elçisi olarak seçtiğini açıkladı. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Grenell'in "Venezuela ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere dünyanın en sıcak noktalarında çalışacağını" aktardı.