Sosyal medyada beğeni uğruna hayatını kaybetti: Fenomen 48 metreden yere çakıldı

14 Ekim 2024 14:42 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:57

İngiliz bir fenomen, sosyal medyada beğeni uğruna İspanya'nın en yüksek köprülerinden biri olan Puente de Castilla-La Mancha köprüsüne tırmanmaya kalktı. Herhangi bir önlem almadan tırmanan fenomen 48 metre yükseklikten yere çakıldı.

26 yaşındaki İngiliz fenomen​, İspanya​'nın en yüksek köprülerinden biri olan Puente de Castilla-La Mancha köprüsüne tırmanmaya çalışırken hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen fenomen, 48 metre yükseklikten yere düştü.

Ulusal Polis Sözcüsü, düşme nedeninin henüz bilinmediğini, araştırmaların sürdüğünü belirtti. Soruşturmaya yakın bir kaynak ise fenomenin yanında bir arkadaşının daha olduğunu ikisinin de emniyet kemeri ya da başka bir koruma olmadan tırmanmaya kalkıştığını açıkladı.

KÖPRÜYE TIRMANMAK 'TAMAMEN YASAK'

Kaynak, fenomenin arkadaşının şok içinde olduğunu, konuşamadığını söyledi. Yerel meclis üyesi Macarena Munoz ise köprüye tırmanmanın 'tamamen yasak' olduğunu ifade etti.

Fenomenin köprüden düşmesinin ardından olay yerine itfaiyeciler ve sağlık görevlileri koştu. Fakat fenomeni kurtarmak için yapabilecekleri hiçbir şeyin olmadığını dile getirdiler.

İspanyol polisi ölen İngiliz'in isminin açıklanmayacağını söyledi.