Sosyal medyadaki tehlikeli akımlar yasak getirdi: 16 yaşından küçükler için yasa tasarısı parlamentoda

21 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:54

Sosyal medyadaki tehlikeli akımlar, 16 yaşından küçük çocuklara yasak adımı attırdı. Avustralya'da hükümet, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

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Sosyal medyada şimdiye kadar akım haline gelen birçok video nedeniyle çocuk ölümleri gerçekleşti. Bazı çocuklar, sosyal medyaya içerik koymak, akıma uymak adına zehirlendi, yaralandı ya da hayatlarının hatalarını canlarıyla ödedi. Avustralya​'da hükümet bu duruma 'dur' demek için adım attı.

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SOSYAL MEDYA​ YASAĞI

Avusturalya hükümeti, 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medyanın yasaklanmasını öngören yasa tasarısını bugün parlamentoya sundu. Muhalefet tarafından da desteklenen yasa tasarısı, bugüne kadar diğer ülkeler tarafından da belirlenen en yüksek yaş sınırını getirirken yasakla birlikte ebeveyn izni ya da önceden var olan hesaplar için muafiyet sağlanmayacak.

INSTAGRAM, FACEBOOK, TikTok, X...

Yasa tasarısı kapsamında yaş sınırlamasını uygulamak için biyometri veya hükümet kimlik bilgilerini içerebilecek bir yaş doğrulama sisteminin denenmesi planlanıyor. Instagram, Facebook, TikTok, X ve Snapchat gibi popüler sosyal medya ağlarını kapsaması beklenen yasağı sosyal medya platformlarına ise 32 milyon ABD doları tutarında para cezası verilmesi öngörülüyor. Yasa tasarısı, kabul edilmesi halinde 1 yıl içinde yürürlüğe girecek.

ÇOCUKLAR BAZI HİZMETLERE ULAŞABİLECEKLER

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamasında “Bu bir dönüm noktası. Çocukların buna bir çözüm bulacağını biliyoruz. Ancak biz sosyal medya platformlarına eylemlerini düzenlemeleri için mesaj gönderiyoruz” dedi. Albanese, çocukların söz konusu sosyal medya platformları tarafından sağlanan mesajlaşma, online oyun, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişebileceklerini bildirdi.

Avusturalya İletişim Bakanı Michelle Rowland ise, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek yasanın kabul edilmesiyle birlikte sorumluluğun gençler ya da ailelere değil sosyal medya platformlarına yüklendiğini ve sosyal medya platformlarının yaş sınırını ihlal eden kullanıcıların hesap açmasını engellemek adına “makul” adımlar atması gerektiğini sözlerine ekledi.