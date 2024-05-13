Sosyal medyayı 'elbisenin rengi' paylaşımıyla karıştıran fenomen suçunu itiraf etti

13 May 2024 12:06 - Güncelleme : 13 May 2024 12:32

Sosyal medyada bir dönem 'elbisenin rengi' tartışmasına neden olan fenomen Keir Johnston itiraflarıyla ağızları açık bıraktı. Glasgow'daki Yüksek Mahkeme, 38 yaşındaki fenomenin eşi Grace Johnston'ı boğmaya çalıştığını itiraf ettiğini açıkladı.

Grace Johnston, mahkemede fenomen eşinin aile içi şiddet geçmişi olduğunu ve sürekli kendisini tehdit ettiğini anlattı. Hatta bir tartışma sırasında boğazını tutup boğmaya kalktığını, hayatının tehlikede olduğunu hissettiğini söyledi.

Kraliyet Savcısı Chris Macintosh, mahkemede Grace'in durumunu anlatarak, Johnston'ın nasıl bir korku atmosferi oluşturduğunu vurguladı. Macintosh'a göre, Grace, eşinin kendisini terk etmekle tehdit etmesinin ardından, tartışma sırasında saldırıya uğradı ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

FENOMEN İSİM CEZAEVİNDE

Mahkemede Johnston'un avukatları, müvekkilinin suçlarını kabul ettiğini belirtti. Ancak Lady Drummond, suçun ciddiyetini vurgulayarak Johnston'un kefaletle serbest bırakılmasını reddetti. Johnston, mahkemenin 6 Haziran'daki hükmüne kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

''BU ELBİSE NE RENK?'' KARMAŞASININ BAŞROLÜ

Eşini boğmakla suçlanan fenomen Keir Johnson, sosyal medyaya yaydığı bir elbisenin rengini sorarak tanınmıştı. Bu olay ise "interneti sallayan" fenomen haline gelmesinden sonra gerçekleşti.

Johnston'ın paylaştığı elbisenin siyah ve mavi mi, yoksa beyaz ve altın rengi mi olduğu konusundaki tartışma, binlerce yorum ve ünlülerin de katılımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bunun ardından Johnston çifti, Ellen DeGeneres'in talk şovuna davet edilmiş ve hediyelerle ödüllendirilmişti.