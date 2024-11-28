Sosyete kasabı Nusret Gökçe et fiyatlarıyla meclis üyesinin başını yaktı! Ülke bu olayla çalkalanıyor

28 Kasım 2024 12:01 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:19

Almanya'nın Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde üst düzey meclis üyeliği yapan Daniel B.'nin Nusr-Et ile çekildiği fotoğraf başına dert oldu. Nusr-Et'in Dubai şubesine giden meclis üyesi, yediği yemeğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca Alman müfettişlerin radarına takıldı.

Almanya​ Bavyera​ Eyalet Şansölyeliği'nde üst düzey meclis üyeliği yapan Daniel B. isimli Alman, 5.381 euro temel maaş ve ödenek alıyordu. Daniel B, geçen yıl eşi ile uzun ve 'unutulmaz' bir Dubai​ tatiline çıktı.

Dubai tatillerini unutulmaz kılan şey şehrin güzelliği değil Dubai'deki Nusr-Et restoranındaki bir akşam yemekleriydi. Daniel, eşi ile Nusr-Et restoranında 1.300 euro değerinde altın kaplama biftek yedi.

ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF BAŞINA DERT OLDU

Altın kaplama bifteğin yanında 230 euro değerinde içki de içen Daniel B., restoran sahibi ünlü sosyete kasabı Nusret Gökçe ile fotoğraf çekilip bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Daniel B.'nin Dubai'deki lüks tatili ülkesi Almanya'ya döndüğünde başına bela oldu.

PARANIN KAYNAĞI DOLANDIRICILIKTAN GELİYOR

Alman müfettişler olaya el attı. Daniel B.'nin sosyal medya paylaşımları ve gittiği yerlerde yaptığı harcamaları üzerinden bu paranın nereden geldiği araştırıldı. Yapılan araştırma sonucunda 1.3 milyon euro değerindeki büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

Savcılık, Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan borsadaki gelecekteki trendleri hesaplamak için bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek yüzde 30 gelir vaadiyle paralar topladığını belirledi.

HESAPLARA EL KONULDU

Daniel B. ve eşinin Yunanistan'ın tatil cenneti Mikanos adasında da hatıra fotoğrafları ortaya çıktı. Daniel B.'nin yatırımcılarına kendisini Hristiyan Sosyal Birliği genel başkanı ve 16 Mart 2018'den beri Bavyera başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketine para aktaran yüzlerce mağdur savcılığa başvuru yaparken, soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el kondu ve şüpheli hakkında hükümet konseyi de disiplin soruşturması başlattı.