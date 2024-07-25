Şovu izlemeye gelen seyirciler şoke oldu! Orka kendi eğitmenini vahşice öldürdü

25 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:11

Tutsak bir katil balina olan Keto adlı bir orka, açık okyanusta yüzmenin özgürlüğünü hiç yaşamadı. Bunun yerine, her gün turist kalabalığını eğlendirdiği bir havuza hapsedildi. 1995 yılında ABD'nin Florida eyaletinin Orlando şehrinde bulunan SeaWorld tema parkında doğan ilk orka olan Kalina'dan doğan Keto, esaret altındayken birkaç yavruya babalık yaptı. Devasa katil balina, Tenerife'deki Loro Parque'ın yıldız cazibe merkezidir ve izleyicileri eğlendirmek için dünya çapında taşınmıştır.

İspanya'daki mevcut evine taşınmadan önce San Diego, Ohio ve Teksas'taki tema parklarında hünerlerini sergiledi. Ancak, son taşınmasından 3 yıl sonra, bir şey Keto'yu tetikledi ve eğitmeni Alexis Martinez'e korkunç ve ölümcül bir saldırıyla sonuçlandı.

Uzun yıllar eğitmenlik yaptıktan sonra orkalarla çalışmaya alışan Alexis, Keto'yu çok iyi tanıyordu. Ancak 2009 Noel arifesinde Keto, eğitmenlerinin daha önce hiç görmediği bir şekilde davranarak Alexis'in büyük bir bedel ödemesine neden oldu. Bir eğitim havuzunda Noel gösterisine hazırlanırken, dev orka garip davranmaya başlayana kadar her şey normal görünüyordu.

KETO KASITLI OLARAK KONUMLANDI

Birkaç hareketi doğru şekilde yapamamasına rağmen, eğitmeni Alexis ile birlikte havuzun yüzeyinde süzülürken sakin görünüyordu. Ancak bu korkunç olayın ardından Loro Parque'da çalışan bir personel, Keto'nun kasıtlı olarak antrenörü ile sahne arasında konumlandığını fark etti.

Sualtı sahnesi çağrısı geldiğinde ve Alexis yüzmeye başladığında, Keto eğitmenine doğru eğilmeye başladı. Başka bir eğitmen, orkalarla her zaman işe yarayan kontrolleri kullanmaya çalıştı, ancak Keto yanıt vermeyi reddetti ve burnunun veya gagasının ucu olan rostrumunu kullanarak Alexis'i havuzun dibine itti.

Çaresizlik içinde, hala havuzun kenarında bulunan eğitmen durumun ciddiyetini fark etti ve Keto'yu kontrol altına almak için başka işaretler denedi. Katil balina havuzun yüzeyine dönüp bir nefes aldığında işe yaramış gibi görünüyordu, ancak saniyeler içinde tekrar Alexis'in yanına daldı.

İZLEYENLER DEHŞET VERİCİ ÖLÜME ŞAHİT OLDU

İzleyenlerin şahit olduğu bir sonraki dehşet verici görüntü ise Keto'nun Alexis'i kürsüsünün ucunda ve ağzı kapalı bir şekilde yüzeye çıkarmasıydı. Sonunda Keto, Alexis'i serbest bıraktı ancak 29 yaşındaki eğitmen havuzun dibine battı. Çılgına dönen diğer eğitmenler, Keto'yu umutsuzca başka bir havuza çektiler.

Alexis'in cesedi dipten çıkarılabildi. Ağır iç kanama da dahil olmak üzere korkunç yaralar almıştı ve onu kurtarmak için hiçbir şey yapılamadı.

Alexis'in otopsisi, “orka saldırısı sonucu meydana gelen çok sayıda kompresyon kırığı, hayati organlarda yırtıklar ve vücudunda hayvanın ısırık izleri de dahil olmak üzere ağır yaralanmalar nedeniyle öldüğünü” ortaya koydu.