Soykırım Batı Şeria’ya taşınıyor! Ateşkes bir oyun mu?

22 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:28

İsrail güvenlik güçleri, Gazze'deki ateşkesten sadece birkaç gün sonra, Batı Şeria'da bulunan Filistin kenti Cenin'de askeri operasyon başlattı. 'Demir Duvar' ismi verilen operasyon BM, İsrailli STK'lar

Gazze'de susan silahlar Batı Şeria'ya çevrildi! Cenin'e saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de susan silahlar Batı Şeria'ya çevrildi! Cenin'e saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ateşkesin ardından Gazze'de Hamas güç topluyor: Bu İsrail'e atılmış bir tokat gibi

Ateşkesin ardından Gazze'de Hamas güç topluyor: Bu İsrail'e atılmış bir tokat gibi

İsrail, Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik büyük bir operasyon başlattı. İsrail operasyonun adını 'Demir Duvar' olarak açıklarken Başbakan Binyamin Netanyahu operasyonun "kapsamlı ve önemli" olduğunu söylüyor. Bu gelişmeler İsrail'in Gazze​ Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım harekatına şimdi de Batı Şeria​'da devam edeceği şeklinde yorumlandı.

"ATEŞKES BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL"

AFP haber ajansı İsrail'in askeri operasyonunu 'ölümcül' olarak değerlendirirken, Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da süren şiddetten ve İsrail'in Cenin'deki "askeri operasyonundan" derin endişe duyduğunu bildirdi.

İsrailli STK B'Tselem, İsrail hükümetini Gazze'deki ateşkesi “Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik baskıyı arttırmak için bir bahane ve fırsat” olarak kullanmakla suçladı ve “Ateşkes böyle bir şey değil” dedi. Cenin valisi Kamal Abu al-Rub ise AFP'ye yaptığı açıklamada operasyonun mülteci kampının işgali olduğunu vurguladı.

ALBANESE AÇIK AÇIK "SOYKIRIM TAŞINIYOR" DEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin​ Özel Raportörü Francesca Albanese de sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı geniş çaplı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığına işaret eden Albanese, dünkü saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısına tepki göstererek, "Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak" ifadesini kullandı.